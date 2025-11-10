https://news.day.az/society/1794321.html В Красноярске убит 17-летний азербайджанец В России убит 17-летний азербайджанец. Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из кафе города Шарыпово Красноярского края РФ. Согласно информации, в ходе конфликта 17-летний Исмаил Фаталиев, азербайджанец по происхождению, получил ножевое ранение, которое стало для него смертельным.
