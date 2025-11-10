В Красноярске убит 17-летний азербайджанец

В России убит 17-летний азербайджанец.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из кафе города Шарыпово Красноярского края РФ.

Согласно информации, в ходе конфликта 17-летний Исмаил Фаталиев, азербайджанец по происхождению, получил ножевое ранение, которое стало для него смертельным.

Подозреваемый в его убийстве человек задержан, по данному факту ведется расследование в местном управлении Следственного комитета России.