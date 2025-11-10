Определился победитель Гран-при Бразилии “Формулы-1”

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии. Соревнования прошли на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

Как передает Day.Az, второе место занял итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса". Третьим финишировал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал с пит-лейна.

Норрис упрочил лидерство в общем зачете чемпионата мира, британец набрал 390 очков. Второе место занимает его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (366 очков), третьим идет Ферстаппен (341). В Кубке конструкторов "Макларен" набрал 756 очков и ранее обеспечил победу в зачете. Второе место занимает "Мерседес" (398), третье - "Ред Булл" (366).

Следующий этап пройдет с 21 по 23 ноября в Лас-Вегасе.