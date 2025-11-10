Раскрыта тайна крупнейшего памятника майя

Ученые выяснили, что крупнейший известный памятник майя - комплекс Агуада-Феникс в мексиканском штате Табаско - был создан около трех тысяч лет назад как архитектурная модель космоса.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в журнале Science Advances (Sci Adv), показало, что гигантское сооружение протяженностью почти девять километров выстроено в форме креста - символа мироздания и циклов времени в древней мезоамериканской культуре.

В центре монумента археологи нашли две вложенные крестовидные ямы, где были захоронены дары: раковины, фигурки из нефрита и зеленого камня, а также пигменты - синий, зеленый и желтый - расположенные строго по сторонам света. Эти находки считаются самым ранним примером символической связи цветов с направлениями мира, традиции, которая позже распространилась по всей культуре майя.

Особенно примечательно, что в комплексе не обнаружено признаков социальной иерархии - ни дворцов, ни статуй правителей. По мнению исследователей, грандиозное сооружение, на возведение которого ушло более 10 миллионов человеко-дней, было построено общественными усилиями. Общая цель - создать "карту Вселенной" и место коллективных ритуалов - объединила тысячи людей без принуждения, демонстрируя, что великие достижения возможны и без власти царей.