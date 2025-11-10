В Имишли умерла роженница

В Имишли умерла беременная женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Джафарлы Имишлинского района Хатамова Мирвари Хатемова Абульфат гызы 1983 г.р. была доставлена в Имишлинский родильный дом с родовыми схватками на девятом месяце беременности.

Во время родов состояние 42-летней женщины резко ухудшилось, и она скончалась, не успев родить ребенка.

По факту проводится расследование.