https://news.day.az/society/1794359.html
В Имишли умерла роженница
В Имишли умерла беременная женщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Джафарлы Имишлинского района Хатамова Мирвари Хатемова Абульфат гызы 1983 г.р. была доставлена в Имишлинский родильный дом с родовыми схватками на девятом месяце беременности.
Во время родов состояние 42-летней женщины резко ухудшилось, и она скончалась, не успев родить ребенка.
По факту проводится расследование.
