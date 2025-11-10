Авария в Шеки - есть пострадавший
В Шекинском районе, на территории села Индже, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из участников оказался заблокирован внутри автомобиля.
Как передает Day.Az, сообщение о случившемся поступило на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
После получения информации на место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения Шекинского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе осмотра установлено, что в результате столкновения автомобилей "Mercedes E220" и "Chevrolet Cruze" водитель "Mercedes" оказался зажат в сильно поврежденной машине.
Сотрудники спасательной службы при помощи специального оборудования освободили пострадавшего - Абдулрагимова Севиндира Ямена оглу, 2003 года рождения. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был передан медикам скорой помощи.
По факту происшествия ведется расследование.
