Авария в Шеки

В Шекинском районе, на территории села Индже, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из участников оказался заблокирован внутри автомобиля.

Как передает Day.Az, сообщение о случившемся поступило на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

После получения информации на место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения Шекинского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе осмотра установлено, что в результате столкновения автомобилей "Mercedes E220" и "Chevrolet Cruze" водитель "Mercedes" оказался зажат в сильно поврежденной машине.

Сотрудники спасательной службы при помощи специального оборудования освободили пострадавшего - Абдулрагимова Севиндира Ямена оглу, 2003 года рождения. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был передан медикам скорой помощи.

По факту происшествия ведется расследование.