Футболисты "Сумгайыта" получили приглашение в национальные сборные

Футболисты "Сумгайыта" вызваны в национальные сборные своих стран.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, Роналдо Васкес приглашен в сборную Доминиканской Республики, а Абдул Рашид Мумини - в сборную Бенина.

Отметим, что Доминиканская Республика проведет товарищеские матчи с Мартиникой, а также с Сент-Винсентом и Гренадинами, а сборная Бенина сыграет товарищеский матч с Буркина-Фасо.