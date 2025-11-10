https://news.day.az/sport/1794460.html Футболисты "Сумгайыта" получили приглашение в национальные сборные Футболисты "Сумгайыта" вызваны в национальные сборные своих стран. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, Роналдо Васкес приглашен в сборную Доминиканской Республики, а Абдул Рашид Мумини - в сборную Бенина.
Футболисты "Сумгайыта" получили приглашение в национальные сборные
Футболисты "Сумгайыта" вызваны в национальные сборные своих стран.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, Роналдо Васкес приглашен в сборную Доминиканской Республики, а Абдул Рашид Мумини - в сборную Бенина.
Отметим, что Доминиканская Республика проведет товарищеские матчи с Мартиникой, а также с Сент-Винсентом и Гренадинами, а сборная Бенина сыграет товарищеский матч с Буркина-Фасо.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре