Президент Сирии назвал визит в США стартом нового этапа отношений с Вашингтоном

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что его визит в США знаменует собой начало нового этапа в международных отношениях Сирии и открывает совершенно иную перспективу между Дамаском и Вашингтоном.

Как передает Day.Az, Ахмед аш-Шараа заявил об этом в интервью Fox News.

"Более шестидесяти лет Сирия была далека от Вашингтона и изолирована от большей части мира, и разрыв между двумя странами был огромным. Это первый за десятилетия визит президента Сирии в Белый дом", - сказал он.

Что касается сотрудничества в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", аш-Шараа подчеркнул необходимость прямого взаимодействия США с сирийским правительством для обсуждения всех вопросов, связанных с региональной безопасностью.

Аш-Шараа отметил, что Сирия больше не рассматривается как угроза безопасности, а как страна, которая может стать экономическим партнером и объектом инвестиций, особенно в энергетическом секторе и разведке газа.

Президент Сирии добавил, что США могли бы в будущем сыграть посредническую роль в нормализации отношений с Израилем посредством Соглашений Авраама, но в настоящее время этот вопрос не обсуждается.