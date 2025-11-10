Исследователи выявили новую причину возникновения рака легких

Исследователи из Техасского университета обнаружили, что воспаление в тканях легких может запускать развитие рака еще до появления видимых опухолей.

Как передает Day.Az, результаты их работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

Чтобы проследить, как именно обычные клетки превращаются в злокачественные, ученые создали так называемые пространственные транскриптомные карты - подробные схемы, показывающие, какие гены активны в разных участках ткани. Это позволило им увидеть ранние изменения, происходящие еще до образования опухоли.

Исследование проводили на образцах тканей легких 44 человек. В общей сложности ученые проанализировали более полумиллиона участков ткани и свыше пяти миллионов клеток.

Оказалось, что еще на стадии предраковых изменений в легких появляются зоны хронического воспаления. В этих областях клетки, выстилающие альвеолы - мельчайшие пузырьки, через которые происходит обмен кислорода и углекислого газа, - начинают вести себя аномально и постепенно превращаются в опухолевые.

Авторы исследования считают, что именно воспаление может быть первым толчком к развитию рака легких. Поэтому, по их мнению, подавление воспаления - отдельно или вместе с иммунотерапией - может стать новым способом предотвращения болезни и ее более раннего выявления.