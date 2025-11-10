Победа Азербайджана в музыкальном творчестве талантливых детей

В Международном центре мугама состоялась концертная программа "Победа Азербайджана", подготовленная учащимися Центральной школы искусств имени Гара Гараева и посвящённая 8 Ноября - Дню Победы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины, почтили минутой молчания.

Выступая перед участниками встречи, директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, доктор философии по искусствоведению, профессор Кенуль Гусейнова - вдова шехида, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева - рассказала о славной истории Дня Победы, о 44-дневной Отечественной войне и освобождении оккупированных территорий. Она подчеркнула величие Победы, достигнутой под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также особое значение знаменательного события для судьбы народа и государства.

Ведущая программы, заведующая теоретическим отделением школы, музыковед Наргиз Керимова прочитала патриотические стихотворения, наполнив зал духом национального единства и гордости. В ходе мероприятия были представлены материалы о пути Азербайджана к независимости и суверенитету, о доблести армии.

Концертная часть продолжилась выступлениями учащихся, которые представили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, а также произведения, исполненные в патриотическом духе. Юные музыканты продемонстрировали профессионализм, сценическую культуру и искреннее эмоциональное отношение к музыке. Их выступления были встречены продолжительными аплодисментами.

В концерте приняли участие семьи шехидов и ветераны Карабахской войны.

