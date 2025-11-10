Сильнейший пожар охватил нацпарк в Новой Зеландии

Одно из основных мест съëмок трилогии "Властелин колец" охвачено пожаром.

Как передает Day.Az, сильнейший пожар полыхает в национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии. По данным местных СМИ, огонь охватил 2500 гектаров, и пожар удалось локализовать только на 20%.

Окрестные населённые пункты уже эвакуировали.