Сильнейший пожар охватил нацпарк в Новой Зеландии - ВИДЕО Одно из основных мест съëмок трилогии "Властелин колец" охвачено пожаром. Как передает Day.Az, сильнейший пожар полыхает в национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии. По данным местных СМИ, огонь охватил 2500 гектаров, и пожар удалось локализовать только на 20%. Окрестные населённые пункты уже эвакуировали.
