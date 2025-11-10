https://news.day.az/world/1794418.html В Турции совершили вооруженное нападение на здание телеканала - ВИДЕО На офис телеканала BeIN Sports, владеющего правами на трансляцию матчей турецкой Суперлиги, было совершено вооружённое нападение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошёл в стамбульском районе Айазага. Во время происшествия вооружённый человек вошёл в здание.
На офис телеканала BeIN Sports, владеющего правами на трансляцию матчей турецкой Суперлиги, было совершено вооружённое нападение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошёл в стамбульском районе Айазага.
Во время происшествия вооружённый человек вошёл в здание. Полиция оперативно прибыла на место и смогла уговорить нападавшего. В результате нападавший был задержан полицией и отвезен в участок.
В настоящее время устанавливаются мотивы нападения, по факту проводится расследование.
