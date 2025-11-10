В Турции совершили вооруженное нападение на здание телеканала

На офис телеканала BeIN Sports, владеющего правами на трансляцию матчей турецкой Суперлиги, было совершено вооружённое нападение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошёл в стамбульском районе Айазага.

Во время происшествия вооружённый человек вошёл в здание. Полиция оперативно прибыла на место и смогла уговорить нападавшего. В результате нападавший был задержан полицией и отвезен в участок. 

В настоящее время устанавливаются мотивы нападения, по факту проводится расследование.