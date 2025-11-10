Трамп пообещал заплатить всем американцам $2000

Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам - кроме сверхбогатых граждан - более 2 000 долларов за счет средств, полученных от взимания пошлин.

Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

"Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране", - отметил он.

Трамп также подчеркнул, что взимание пошлин с импорта позволит покрыть государственный долг, который достигает 37 трлн долларов.