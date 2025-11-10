США отправят Европе методический материал

США отправят европейским правым партиям методический материал для противодействия прогрессивной политике.

Как передает Day.Az, об этом пишет Politico.

По данным издания, американский фонд "Наследие", спроектировавший политическое руководство для второго срока президента США Дональда Трампа, сотрудничает с рядом европейских правых движений. Целью взаимодействия с партиями из Европы является распространение "методического материала по противодействию прогрессивной политике".

Согласно публикации, в конце октября в Италии состоялась конференция европейских консервативных сил с участием вице-президента "Наследия" по внутренней политике Роджера Северино. Кроме того, в Вашингтоне и Брюсселе состоялись встречи представителей американского фонда с членами правых партий Венгрии, Чехии, Испании, Франции и Германии.