https://news.day.az/world/1794506.html Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Индии Индийская полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Нью-Дели. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем эфире сообщает News18. "Источники сообщили, что полиция Дели задержала одного подозреваемого в причастности к взрыву, добавив, что начато межведомственное расследование", - передает телеканал.
Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Индии
Индийская полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Нью-Дели.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем эфире сообщает News18.
"Источники сообщили, что полиция Дели задержала одного подозреваемого в причастности к взрыву, добавив, что начато межведомственное расследование", - передает телеканал.
Взрыв произошел 10 ноября у выхода из станции метро "Красный Форт". Пострадали как минимум 24 человека. Экстренные службы доставляют жертв происшествия в больницу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре