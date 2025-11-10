Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Индии

Индийская полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Нью-Дели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем эфире сообщает News18.

"Источники сообщили, что полиция Дели задержала одного подозреваемого в причастности к взрыву, добавив, что начато межведомственное расследование", - передает телеканал.

Взрыв произошел 10 ноября у выхода из станции метро "Красный Форт". Пострадали как минимум 24 человека. Экстренные службы доставляют жертв происшествия в больницу.