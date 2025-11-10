В Нью-Йорке создали военный штаб

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул создала подобие военного штаба после решения президентской администрации ввести в город Нью-Йорк войска Национальной гвардии США на фоне избрания левого демократа Зохрана Мамдани новым мэром. Об этом говорится в статье журнала Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хокул создала своеобразный "военный штаб" и провела серию бесед с представителями правоохранительных органов, деловых кругов и активистских групп, чтобы предотвратить или, по крайней мере, смягчить любое вмешательство со стороны федеральных властей", - пишет издание.

Сама Хокул, как утверждается в публикации, крайне обеспокоена возможной реакцией амерканского лидера Дональда Трампа на занятие Мамдани поста городского главы. Губернатор решила допольнительно провести консультации с представителями ветеранских и религиозных организаций.

Собеседник Politico из окружения Хокул утверждает, что задача-максимум команды губернатора - не допустить ввод военных в Нью-Йорк. В случае неудачи губернатор постарается затянуть процесс.