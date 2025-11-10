На участке дороги Губа-Хачмаз, проходящем через село Алексеевка Губинского района, произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ 2107", двигавшийся в составе свадебного кортежа, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате 1 человек погиб, еще один получил тяжёлые травмы.

Пострадавший был доставлен в Центральную больницу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

По факту происшествия проводится расследование.

Установлены личности погибшего и пострадавшего в свадебном кортеже в Губе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107", житель района Хачмаз, 23-летний Шахбала Асеф оглу Мехдиев, скончался по дороге в больницу.

Пассажир автомобиля, Джейхун Зульфугар оглу Сулейманов, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Губинскую центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.