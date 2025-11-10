Трёхстороннее заявление: кто и как его выполнял?

Автор: Лейла Таривердиева

Пять лет назад, 10 ноября 2020 года официально завершилась Вторая карабахская война. Ее окончание было оформлено Трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении. Документ, состоящий из 9 пунктов, включал основные условия, на которых Азербайджан согласился на прекращение боевых действий.

За прошедшие годы этот документ неоднократно анализировался и раскладывался по пунктам. Сегодня Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года - это просто факт истории. Эмоции остались в прошлом. Так или иначе, большинство обозначенных в нем моментов стали реальностью. Правда, Азербайджану пришлось самому приложить усилия к их выполнению, чтобы этот документ не постигла судьба резолюций Совета безопасности ООН, остававшихся в армянском "столе" почти тридцать лет. Баку приступил к претворению в жизнь обязательств, взятых по Трехстороннему заявлению двумя другими подписантами, уже через пару лет после окончания войны, когда стало ясно, что у этих сторон несколько иные планы.

Трехстороннее заявление предусматривало ввод на остающиеся под контролем сепаратистов территории российского миротворческого контингента и параллельный ему вывод с тех же территорий вооруженных формирований Армении. Хотя силы РМК были введены незамедлительно, выдворять незаконные армянские формирования никто не спешил. Наоборот, сепаратисты увидели в российском присутствии возможность продолжать противодействие законным властям. Азербайджанской армии пришлось самой три года спустя решить эту проблему - разоружать и выдворять армянские вооруженные банды. Антитеррористическая операция сентября 2023 года была осуществлена, как всегда, с ювелирной точностью и высокой эффективностью.

Из пунктов документа армянской стороной добросовестно были выполнены только три - касающиеся вывода войск из Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов. Уклонение от выполнения этих обязательств или попытка отложить процесс на неопределенный срок означало бы возобновление войны. Армения не была в состоянии продолжать войну. Однако, покидая районы, оккупанты оставили после себя пепелище, вырубленные леса и заминированные дороги. Проиграть достойно соседи не смогли. Впрочем, как и выиграть.

Серьезная ситуация сложилась, как все помнят, вокруг Лачинской дороги. Сохранение под контролем РМК (что было равно армянскому контролю) этой стратегической транспортной артерии создало большие проблемы для выполнения пунктов Трехстороннего заявления. Этот вопрос был решен в мае 2023 года установкой азербайджанской стороной на мосту Хакари Погранично-пропускного пункта. Появление ППП "Лачин" вызвало большой шум со стороны Армении и ее союзников. Но вернуть прежний статус дороге этот шум не помог. Баку не мог изменить этот статус в ноябре 2020 года, когда составлялся документ, но не собирался пускать ситуацию на самотек. Он не мог позволить, чтобы все завоевания последней войны были сведены к минимуму усилением вооруженного присутствия Армении в зоне РМК. А именно это и происходило. В неподконтрольной Баку зоне создавалась новая линия обороны сепаратистов, и делалось это, как не прискорбно констатировать, при молчаливой поддержке миротворцев. Поэтому были приняты жесткие и решительные меры. Две другие стороны обвиняют нас в нарушении своих обязательств? Да, мы его нарушили. Какие еще есть вопросы?

Не был также выполнен другими подписантами седьмой пункт документа, предусматривающий возвращение всех перемещенных лиц на территорию бывшей НКАО и в окружающие районы. На эту территорию не допускались не только беженцы, но также представители законных властей, азербайджанские журналисты, экологи, эксперты. Это было закрытой зоной, в которой тем временем продолжали разграбляться природные богатства и, как мы уже отметили, строились новые военные укрепления взамен разгромленных во время войны. В зону РМК были возвращены только армяне, бежавшие в Армению от войны, а также дополнительные массы в целях создания нужной демографической картины. Азербайджанцы смогли вернуться на свои земли только после антитеррористической операции сентября 2023 года.

Особенно много споров с самого начала было вокруг последнего пункта документа. Хотя пункт касательно разблокировки транспортных и экономических связей был очень прогрессивен, реализовать его пока что не удается из-за затягивания Арменией вопроса Зангезурского коридора, который после встречи в Вашингтоне стал называться TRIPP. Баку не расположен удовлетворять интересы Еревана в вопросе разблокировки коммуникаций, пока они не начнут совпадать с азербайджанскими интересами. Тем не менее Азербайджан сделал первый шаг к реализации определенных девятым пунктом Трехстороннего заявления задач, открыв возможность для транзита грузов в Армению через свою территорию.

Так что, можно говорить о том, что по большинству пунктов положившего конец войне документа Азербайджан добивался задуманного сам. Он сам разоружил и выдворил со своих территорий армянские вооруженные формирования, сам обеспечил безопасность и законность на Лачинской дороге, сам начал процесс разблокировки транспортных путей. Так же, как он сам реализовал требования известных резолюций Совета безопасности ООН, восстановив свою территориальную целостность. Сегодняшний мир в регионе достигнут благодаря тому, что Баку привык делать все сам. История научила нас, что это наиболее эффективный путь решения проблем, если мы не хотим, чтобы они растянулись еще на несколько десятилетий.

И все же, Трехстороннее заявление было необходимо. Когда мы говорим о недобросовестности подписавших его сторон, мы говорим не о самом документе. Войны заканчиваются подписанием капитуляции проигравшей стороной и определением условий мира. По сути, документ от 10 ноября 2020 года был актом капитуляции Армении и содержал очень много важных моментов, добросовестная реализация которых могла значительно приблизить мир. Но не будем о том, что могло бы быть. Все уже случилось, и мы в очередной раз убедились, что чудеса нужно творить своими руками.

Трехстороннее заявление имело большое значение как документ, положивший конец войне, сосредоточивший основные требования Баку, обеспечивший бескровное возвращение трех крупных районов Азербайджана и введение в международную повестку темы коммуникаций через Зангезур.

Теперь на повестке мирный договор. Другая сторона снова тянет и чего-то ждет. Но все, думается, понятно, что Баку добьется своего и на этом фронте.