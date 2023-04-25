КПП останется, где стоит. Он там навсегда

Автор: Лейла Таривердиева

В связи с 24 апреля, которого армянство ждет каждый год с большим нетерпением и радостным предвкушением, армяне всего мира по традиции вчера рыдали и взывали к уставшему от их нытья миру кого-то наказать. Наказания армянство требует уже не только за то, что, по их мнению, произошло, но и за то, что, по их мнению, еще произойдет. Так, тема гипотетического "геноцида" в Карабахе для них теперь даже более привлекательна, чем тема "геноцида 1915 года". Безумная интерпретация событий в Османской империи не принесла армянству особых дивидендов, несмотря на практически полную поддержку их фантазий в мире. Оказалось, что даже такая поддержка - ничто, если свои вопли нечем подкрепить, помимо собственных выдумок.

О якобы готовящемся в Карабахе "геноциде" не говорит сегодня в Армении только ленивый..А тем более после установки 23 апреля Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на своих международно признанных границах. Несмотря на поднявшийся после этого всеармянский и проармянский вой, все прекрасно понимают, что поделать с этим ничего нельзя, так как Азербайджан действует в рамках своих прав. Да, поддерживавшие армян все годы оккупации страны высказали дежурную озабоченность и к чему-то там призвали, но не более. Никто не имеет права запретить Баку контролировать свои собственные границы, и это угнетает армянскую сторону больше всего. Лачинская дорога больше не будет проходным двором. По зашкаливающей истерике видно, что наши соседи не ожидали, что это на самом деле произойдет, да еще так скоро. Надеялись, что дело ограничится только заявлениями, наши не решатся, да и русские не позволят. Мечты, мечты... Никто не смог помешать силам Госпогранслужбы Азербайджана войти на территорию и перекрыть границу. Армяне напрасно обижаются на Москву - миротворцы ничего не могли поделать. Они честно пытались, что-то там перекрывали, но ничего не вышло. Пора уже всем сторонам осознать, что Азербайджан - это реальная сила, и все, что заявляется на официальном уровне, соответствует действительности.

Во вчерашнем традиционно жалостливом заявлении по случаю 24 апреля армянский МИД предупредил просвещенный мир о якобы "опасности геноцида и этнических чисток народа Нагорного Карабаха". Эта тема, судя по всему, в ближайшем будущем будет главной для армянской пропаганды. Однако появилась она на повестке не после установки КПП, а раньше. Премьер-министр Пашинян ранее уже неоднократно пытался прозреть время и пространство. "Азербайджан готовит этнические чистки и геноцид народа Нагорного Карабаха", - заявил недавно армянский премьер. Это заявление примечательно тем, что помимо имени нашей страны все остальное в нем не соответствует действительности. Не существует ни "Нагорного Карабаха", ни "народа Нагорного Карабаха". И уж тем более, никто не готовит там этнических чисток и геноцида, о чем Пашинян, несомненно, прекрасно знает.

Впрочем, Никола можно понять. Ему приходится произносить подобные глупости, чтобы понравиться толпе. Толпа очень внимательно следит за каждой его интонацией. И, что интересно, следят за его заявлениями не только в Армении. Небезызвестный отморозок, отзывающийся на Vоенкор Котенок Z, обвинил армянского премьера в том, что тот, дескать, решил закрыть глаза на "новый геноцид армян", доказательством чего Котенок считает слова Президента Азербайджана, произнесенные в интервью журналистам в Сальяне. Напомним, что глава государства заявил, что проживающие в Карабахе армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства.

То, с какой настойчивостью тема "геноцида народа нагорного Карабаха" запущена в оборот, показывает, что армянская сторона готова к провокациям против соплеменников, которые потом будут сброшены на Баку. Пашинян уже расписал возможные сценарии. Не будем вдаваться в подробности, перечислим коротко основные тезисы "прогноза": изгнание, потеря идентичности, физическое уничтожение. Наверняка, уже готовы лозунги и кричалки. Хотя, думается, армянской стороне стараться особо не пришлось, так как сценарии уничтожения нашими соседями опробованы на практике не раз. За двести лет пребывания армянства в нашем регионе сценарии истребления азербайджанцев реализовывались неоднократно, и армянской стороне удалось, что называется, набить руку. Обещанные армянам земли "новые хозяева" не желали делить с коренными насельниками и избавлялись от них по-армянски - физически уничтожая. И в начале, и в конце прошлого века именно так расчищалось пространство для армянской государственности. Только в середине века процесс шел с использованием административного ресурса советской власти, и депортация азербайджанцев из Армении прошла в основном без традиционных массовых зверств.

Благодаря заступничеству всех тех, кто сегодня выражает смешную обеспокоенность по поводу нашего законного КПП в Лачине, армянам удалось создать на крови азербайджанского народа "Армению только для армян". И это не тот случай, когда победителей не судят. Геноцид, этноцид, полное стирание культурного и исторического наследия азербайджанского народа на территории нынешней Армении и попытки сделать то же самое в период оккупации на землях Азербайджана - это все доказывается не мифами и фантазиями, а реальными фактами. И в конечном итоге отвечать за все придется.

Азербайджанское общество многонационально и многоконфессионально. Так было всегда и так будет всегда. Страшные факты истории не ожесточили сердца азербайджанского народа, сотворенное армянами не лишило нас способности оставаться человечными. Даже в дни войны азербайджанская сторона больше думала о мирных (если такое понятие вообще к ним применимо) жителях Карабаха, чем армянская армия и боевики, подставлявшие гражданское население под удары азербайджанской артиллерии. Думая о жизнях простых армян, Баку вел исключительно точечные удары по военной инфраструктуре врага и не стал переносить войну на густонаселенные территории. Армянская сторона восприняла последнее как слабость, потому что будь армяне на нашем месте, все закончилось бы иначе. Улицы того же Ханкенди были бы залиты кровью детей и стариков. Как это уже случалось, когда древний азербайджанский Ханкенди искусственно превращался в будущий армянский "Степанакерт".

Надо сказать, что даже еврейский народ, действительно пострадавший от геноцида, не употребляет этот термин так бездумно, как армяне. Наверное, это потому, что евреи знают цену этому понятию и понимают его истинный смысл. Армянство же, схватившись за термин, введенный в оборот через десятилетия после Первой мировой войны, обесценили его, превратив в инструмент нездоровой пропаганды. Армянская сторона, при том, что сами армянские националисты - авторы множества непредставимых по своей жестокости преступлений против человечности, ежегодно поднимают в ООН вопрос предотвращения геноцидов и даже проводят у себя, в Ереване (!) глобальные форумы на эту тему. В этом году там прошел аж четвертый такой форум. В том самом Ереване, где в 1918 году были вырезаны тысячи мусульман, где в конце 80-х подверглось полной этнической чистке все коренное, азербайджанское население, где были начисто стерты все следы истинных хозяев занимаемой Арменией земли.

После того, что было сотворено армянской стороной и свидетелем чего после 44-дневной войны стал весь мир, армянство должно было бы проглотить язык и встать на путь исправления. К сожалению, глубина проникновения националистического гипноза в сознание армянского народа слишком велика. По тому, что творится сегодня в связи с реализацией Азербайджаном своего законного права на охрану собственных границ, видно, что до избавления от иллюзий нашим соседям еще очень далеко. Более того, четко видна цель добиваться от держав и международных организаций санкций к Баку. Накануне армяне атаковали посла США в Ереване Кристину Куинн, потребовав ответа на вопрос, является ли установка КПП фактором "геноцида". Американский дипломат ранее достаточно активно приплясывала под дудук армянских националистов, но на этот раз дипломатично заявила, что не имеет полномочий оценивать ситуацию подобным образом, никаких санкций со стороны США нет, а что будет в будущем, она комментировать не может.

Не сомневаемся, что в международные инстанции скоро полетят слезные обращения, и не факт, что они не будут рассмотрены в интересах армян, как недавнее решение Гаагского суда. Однако Армении и армянству это ничего не даст. Соседям стоит обратить внимание на то, как по мере их активности в написании жалоб, Азербайджан становится в своих действиях все решительнее и решительнее. Каждая новая ложь, каждая свежая истерика и требование санкций, каждый иск доказывают, что Армения не желает мира и ищет лазейки для безнаказанного непризнания территориальной целостности нашей страны. А это влечет за собой соответствующие последствия. Слишком уж бурные страсти вокруг контрольно-пропускного пункта в Лачине выйдут армянской стороне боком.

Конечно же, никаких санкций не будет. Конечно же, истерики Пелоси, Шиффа и других армянских лоббистов Конгрессом США на голосование ставиться не будут. Может быть, только одиозный Европарламент традиционно выпустит какую-то бессмысленную бумажку. А КПП остается там, где стоит. Он там навсегда. И то ли еще будет.