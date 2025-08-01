Азербайджан выделил новые территории под проекты в сфере возобновляемой энергии

Активно продолжается работа в направлении экспорта производимой возобновляемой энергии.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал директор Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

Он рассказал о механизмах снижения зависимости от традиционных энергоресурсов, пилотных проектах, реализуемых в настоящее время в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыванской АР по концепции "зеленой энергетической зоны", поощрении местного производства технологий возобновляемой энергии, производства электроэнергии на море, а также водорода, текущего состояния различных проектов по маршрутам экспорта электроэнергии, а также возможностях сотрудничества с международными организациями (МЭА, IRENA, Всемирный банк, АБР и др).

Поставленных на 2030 год целей можно достичь раньше срока

Директор агентства рассказал о мерах по снижению зависимости от традиционных энергоресурсов. Он отметил, что использование возобновляемых источников энергии во многих случаях позволяет высвободить традиционные виды энергии, которые в настоящее время используются для определенных видов деятельности.

"Как только эти ресурсы высвобождаются, на рынке возникает определенный спрос на них. В ряде случаев их цена становится достаточно высокой, что может внести вклад в экономику страны. В связи с этим наша основная деятельность направлена на увеличение объемов высвобождаемых традиционных энергетических ресурсов. Станции возобновляемых источников энергии позволяют высвобождать достаточно большие объемы газа. Впоследствии они могут быть экспортированы на европейский рынок, где пользуются большим спросом. Наша цель - к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 30% в установленной мощности. Однако предварительные расчеты показывают, что мы сможем достичь этой цели уже в 2027-2028 годах. Естественно, что к 2030 году этот показатель несколько повысится.

Обязательства, взятые Азербайджаном во время COP29 - сокращение выбросов углерода и другие вопросы в этой области, конечно же, напрямую связаны с реализацией проектов в области возобновляемых источников энергии", - сказал он.

На освобожденных территориях Азербайджана имеется гидроэнергетический потенциал в 500 МВт

Д.Абдуллаев рассказал о потенциале "зеленой" энергии Азербайджана на освобожденных территориях и реализуемых в этих рамках проектах.

"Наши освобожденные территории, а также Нахчыванская Автономная Республика объявлены "зонами зеленой энергии". Концепция и план мероприятий по Карабаху и Восточному Зангезуру уже готовы, они утверждены, и мы уже можем говорить об их реализации. Азербайджан в рамках председательства на COP29 выдвинул инициативу, связанную с "зелеными зонами", и многие страны поддержали эту инициативу. Мы воспринимаемся как страна, которая идет в авангарде этой инициативы. Главный показатель зоны "зеленой энергии" означает, что каждый киловатт-час (кВтч) электроэнергии, потребляемой там, поступает из "зеленых" источников.

На освобожденных от оккупации территориях потенциала для этого достаточно. Цель состоит в том, чтобы на этих территориях был использован гидроэнергетический потенциал в объеме порядка 500 мегаватт. Потому что там достаточно горных рек, что увеличивает гидроэнергетические возможности. В то же время, если к этому добавить электроэнергию, вырабатываемую нашей частью гидроэлектростанций (ГЭС) "Худаферин" и "Гыз Галасы", то уже сейчас можно увидеть, что гидропотенциал достаточно велик, и принимаются меры для его полного использования", - сказал он.

По словам директора агентства, потенциал солнечной энергии Азербайджана сосредоточен в основном в Джебраильской и Зангиланской, а ветровой - в Кяльбаджар-Лачинской зонах. Данный потенциал возобновляемой энергии оценивается как достаточно большой.

"Он во много раз превысит потребности самой этой зоны. Энергия, которая будет получена там, должна быть передана в общую сеть страны. Поскольку в сеть входят и другие станции, потенциал, о котором идет речь, скорее всего, будет уже экспорториентированным.

В настоящее время с компанией bp в Джебраиле ведутся интенсивные работы по строительству солнечных электростанций (СЭС) "Шафаг" мощностью 240 мегаватт (МВт), а также по проектам СЭС "Уфуг" и "Шамс" мощностью по 50 МВт каждая. Все договоры подписаны, земельные участки определены, вопросы, связанные с сетью, для нас полностью ясны, и работа по их реализации продолжается в ежедневном режиме. Планируется, что эти станции будут введены в эксплуатацию примерно до конца 2027 года.

В то же время создается необходимая инфраструктура по электрификации Сангачальского терминала. Вся договорная база уже доработана. Это был довольно сложный процесс. Успешное завершение этого сложного процесса стало возможным благодаря правильному анализу эффективности реальных экономических моделей и проектов", - сказал он.

Д.Абдуллаев отметил, что на территории Лачина проводятся измерения, связанные с ветроэнергетикой.

"Мы планируем, что до конца этого года у нас будут данные, которые будут приняты банками. После этого мы представим эту информацию инвесторам. Естественно, интерес различных компаний к производству энергии ветра в этом районе очень велик. В соответствии с соглашением, которое мы подписали на COP29, в Кяльбаджаре было организовано совместное предприятие в рамках ветрового проекта. Это совместное предприятие уже начало измерения в Кяльбаджаре. Ожидается, что измерения будут завершены в течение года. Затем будут выдвинуты проектные предложения", - отметил он.

В Кяльбаджаре может быть построена ветровая электростанция

Говоря о техническом и экономическом потенциале производства возобновляемых источников энергии, директор агентства сказал, что под техническим потенциалом обычно понимается объем, полученный в результате измерений солнечной радиации и скорости ветра на территории, в то время как экономический потенциал показывает, какая часть этих технических ресурсов может быть использована с реальным экономическим эффектом. "Естественно, для нашей работы с инвесторами более важен второй показатель, то есть экономический потенциал. При этом особое значение имеют скорость ветра не ниже необходимого для выработки энергии количества, доступность территорий с транспортно-логистической точки зрения и другие подобные вопросы. В освобожденных от оккупации районах полным ходом идут строительные и восстановительные работы. Например, в труднодоступных районах Кяльбаджара наличие большого ветрового потенциала делало его технически перспективным. Однако с экономической точки зрения мы не могли это рассматривать, поскольку не было дорог, ведущих в эти районы. Сейчас же многие из этих проблем решены.

В настоящее время доставка ветротурбин в эти районы и их установка при существующих погодных условиях является экономически весьма эффективной. После этого может быть рассмотрен и процесс подключения электроэнергии, производимой в Лачине и Кяльбаджаре, к энергосети. Это также способствует повышению экономической эффективности. К примеру, сегодня мы могли бы построить в Кяльбаджаре ветровую электростанцию мощностью 800 мегаватт. Но готова ли к этому сеть? Именно поэтому в данном направлении проводятся исследования - изучаются скорость ветра и существующая инфраструктура в этих районах", - сказал он.

К концу 2027 года возобновляемые источники энергии мощностью около 2 ГВт могут быть интегрированы в сеть

Д.Абдуллаев рассказал о целях на ближайшее время и проектах. "На первом этапе по всей стране к концу 2027 года мы сможем интегрировать в сеть возобновляемые источники энергии мощностью около 2 ГВт. В этой области был проведен анализ с американскими компаниями Tetra Tech, турецкими EPRA и CESİ и определены необходимые шаги. Компания CESİ также выступает в качестве основного консультанта в нашем экспортном проекте.

То есть мы определили задачи, которые необходимо выполнить для интеграции возобновляемых источников энергии мощностью около 2 ГВт в сеть к концу 2027 года. Эта программа также включает в себя установку систем хранения энергии.

Дан старт работам, связанным со строительством подстанции "Навахи". Строительство 330-киловольтной части подстанции "Навахи" осуществляется за счет средств Азербайджана, а 500-киловольтной части - за счет 173 миллионов долларов, выделенных Всемирным банком. На ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" по Абшеронскому району завершена установка 9 из 25 ветровых турбин мощностью по 6,5 МВт каждая. Очень большую роль при установке турбин играют благоприятные погодные условия. В любом случае, ожидается, что к концу 2025 года все турбины будут установлены и станция будет введена в эксплуатацию", - отметил он.

Д.Абдуллаев подчеркнул, что в целях поощрения отечественного производства агентством ведутся переговоры с производителями солнечных и ветровых технологий.

"До сегодняшнего дня в установленном у нас оборудовании, на солнечных и ветровых электростанциях использовались китайские технологии. Естественно, развитие этих проектов значительно повышает интерес производственных компаний к Азербайджану. Мы рассчитываем, что определенные технологические решения в области возобновляемой энергетики будут полностью или частично реализованы на основе взаимной договоренности в Азербайджане. Инновационное развитие этим не ограничивается. Мы также реализуем определенные образовательные проекты в области возобновляемых источников энергии. Так, в этом направлении ведется работа между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и одним из университетов Англии. То есть мы уже движемся к переходу от иностранных инвестиций, иностранного оборудования, иностранных специалистов к местным подрядчикам и технологиям.

В Азербайджане продолжается подготовка специалистов в этой области. В наших договорах также есть требование, что если в какой-то соответствующей области имеется местный специалист, то должно быть обеспечено его участие в этом проекте. Одним словом, мы стараемся сделать все возможное, чтобы проблема локализации в области возобновляемых источников энергии нашла свое решение. В то же время оборудование, производимое в Азербайджане, может экспортироваться в соседние страны, Казахстан, Узбекистан. Это очень серьезные комплексные вопросы", - отметил он.

Ведутся переговоры в связи с четырьмя коридорами по передаче электроэнергии

Д.Абдуллаев отметил, что Азербайджан выдвинул в рамках COP29 инициативу создания "зеленых" энергетических коридоров.

"В настоящее время обсуждаются четыре различных маршрута передачи электроэнергии:

1. Коридор Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия по дну Черного моря;

2. Маршрут Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария по суше;

3. Направление Нахчыван-Турция (в этом контексте также рассматриваются Зангезурский коридор и другие вопросы);

4. Маршрут из Узбекистана и Казахстана по дну Каспийского моря в Азербайджан.

Процесс определения этих маршрутов, проведение переговоров со странами, достижение предварительных договоренностей и подписание стратегических документов - все это занимает много времени. Этот этап уже пройден, и в настоящее время идут двусторонние переговоры. На втором этапе будет подготовлено технико-экономическое обоснование проектов. Как агентство мы являемся секретариатом проекта "Каспийское море - Черное море и Европа", а также проекта "Центральная Азия - Каспийское море" в части передачи электроэнергии.

Уже начаты работы над технико-экономическим обоснованием в рамках проекта по Черному морю. Исследования по этому направлению проводит итальянская компания CESI. В Бухаресте была создана совместная компания, в которую входят операторы передающих систем Азербайджана (Азерэнержи), Грузии, Румынии и Венгрии. Кстати, первым руководителем этой компании является представитель Азербайджана. Ожидается, что предварительное технико-экономическое обоснование по проекту прокладки кабеля по дну Черного моря будет завершено до конца этого года. Первичные результаты позволяют утверждать, что проект является экономически эффективным.

Что касается направления Нахчыван-Турция, то здесь проводится предварительный анализ, определяются технические параметры проекта. Проект передачи электроэнергии по маршруту Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария также был анонсирован лишь недавно. Тем не менее определенная организационно-институциональная работа в этом направлении ведётся. Вероятно, мы увидим аналогичную работу и по другим проектам на этом маршруте.

АБР и АБИИ выделили по 1 млн долларов на передачу электроэнергии в Центральную Азию

В Баку уже создано совместное предприятие в связи с передачей электроэнергии в Центральную Азию. Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставили по 1 миллиону долларов США на подготовку технико-экономического обоснования проекта. Техническое задание согласовано сторонами. В настоящее время банк занимается выбором консультантов для реализации проекта.

Скоро завершатся работы, проводимые совместно с компанией Deloitte по подготовке бизнес-модели экспорта возобновляемой энергии, что позволит определить, смогут ли доходы от продажи в Европе покрыть затраты на строительство таких станций в Азербайджане, и является ли экспорт экономически целесообразным. Анализ показывает, что экспортные проекты в сфере возобновляемой энергии при определенных условиях являются экономически эффективными.

В Азербайджане определены новые территории под проекты возобновляемых источников энергии

Директор агентства подчеркнул, что распределение станций возобновляемой энергии в стране очень важно с точки зрения влияния на сеть.

"Рассматривается возможность строительства таких станций во многих регионах страны. Мы обсуждаем с китайскими компаниями производство возобновляемой энергии в нашей стране на втором этапе. На этом этапе мы должны сначала изучить нашу сеть. Для этого подписано соглашение с одним из китайских институтов, и работы начнутся в ближайшее время. Институт займется модернизацией наших сетей после 2028 года и подготовит конкретные предложения по объему электроэнергии, которую сможет принять сеть, и по тому, какие меры по ее усилению необходимы", - сказал он.

Д.Абдуллаев отметил, что рост использования электромобилей и другие факторы увеличивают спрос. "Необходимо смоделировать и понять, насколько увеличится этот спрос, сколько электроэнергии потребуется для развития азербайджанской промышленности и т. д. После всех этих мероприятий встает вопрос об определении земельных участков. В настоящее время мы рассматриваем новый проект по возобновляемым источникам энергии в Физули и Гарадаге. Также определены первые площадки еще в 3-4 районах. Таким образом, у нас есть планы по новым проектам ВИЭ в Гаджигабуле, Имишли и Кюрдамире. То есть эти зоны также определены как потенциальные зоны производства возобновляемых источников энергии. Технический потенциал для проектов ВИЭ в указанных регионах имеется, но будет ли он преобразован в экономический потенциал, зависит от многих факторов. Другие проекты могут быть рассмотрены как, возможно, более подходящие для других видов экономической деятельности. Транспортно-логистические и сетевые вопросы также должны быть учтены. Окончательное решение должно быть принято после изучения всех этих вопросов", - сказал он.

Выбраны 5 территорий в связи с проектом морской ветроэнергетики

Д.Абдуллаев также рассказал о морских ветроэнергетических проектах.

"Эти проекты представляют собой масштабные рынки. Общий технический потенциал ветроэнергетики в азербайджанской части Каспийского моря оценивается в 157 ГВт (35 ГВт на мелководье и 122 ГВт - глубоководье). Наш пиковый спрос на ветроэнергию составляет 4,5 гигаватта. Объем нашей установленной мощности превышает этот показатель в два раза. Поэтому каждый из этих проектов должен быть ориентирован на экспорт. А для этого должен быть экспортный маршрут.

Что касается проекта морской ветроэнергетики, сначала необходимо выбрать участок. На море выбор участка намного сложнее, чем на суше. Но мы уже договорились со всеми заинтересованными структурами о выборе места для производства морской ветроэнергии. В северной части Абшеронского полуострова мы определили 5 различных территорий. В этих районах можно построить станции мощностью не менее 10-15 гигаватт. В настоящее время мы ожидаем, когда эти зоны будут объявлены территорией возобновляемых источников энергии. Мы также сделали обращения по этому поводу. Затем необходимо установить необходимую сетевую инфраструктуру (прибрежную инфраструктуру). Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также выделили нам средства для проведения исследований в этом направлении.

После установки ветровой турбины в море необходимо будет определить конкретную область для транспортировки вырабатываемой электроэнергии на берег. Другой важный вопрос заключается в размере турбин в море. Сейчас даже говорят об экспериментальных 26-мегаваттных турбинах. Мы приступили к измерениям скорости ветра в море. Так что в настоящее время мы вместе с китайскими компаниями дорабатываем договорную базу и после этого будет дан старт измерениям. То есть сначала необходимо измерить скорость ветра на море, а затем определить соответствующие этому ветровые турбины. Затем должны быть предложены логистические решения для поставки турбин.

Мы нацелены на то, чтобы добиться значительного прогресса в проектах морской ветроэнергетики. В этом направлении есть очень большой интерес и очень большая конкуренция", - отметил он.

Разрабатывается стратегический документ по производству водорода

"В целом, одной из наших основных целей является доведение доли возобновляемых источников энергии в мощности производства электроэнергии до 30% к 2030 году. В то же время хочу отметить, что на основе нашего первоначального исследования были предприняты определенные шаги в отношении производства водорода. На конференции COP29 мы представили документ о национальном стратегическом видении Азербайджана в области водородной энергетики. Сейчас эти вопросы углубляются, и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже объявил тендер на разработку плана действий на основе документа о стратегическом видении. К этому проекту будет привлечена компания-консультант.

Хочу особо отметить, что все 4 проекта интерконнекторов имеют водородную составляющую. Необходимо изучить эти вопросы и подготовить предложения по ним. В рамках проекта ЕБРР планируется рассмотреть вопрос определения территории для производства водородной энергии и создания кластеров H2 Valley. На производство одного килограмма водорода требуется около 9 литров питьевой воды. Поэтому при выборе места размещения необходимо учитывать эти факторы.

"Национальный план по электромобильности" может быть принят до конца 2025 года

"Национальный план по электромобильности" уже подготовлен и находится на стадии завершения согласования с профильными ведомствами. В связи с быстрым ростом количества электромобилей и электрозарядных станций мы стремимся к совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей эту сферу. Увеличение использования электромобилей также отражено в документе "Национальные приоритеты до 2030 года". Мы согласовали и представили в профильные ведомства свои предложения по принятию "Национального плана по электромобильности". Этот документ может быть принят до конца года", - подытожил Д.Абдуллаев.