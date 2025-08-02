https://news.day.az/world/1771596.html Маск призвал распустить ЕС Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза (ЕС) покинуть блок. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в социальной сети Х. Так он прокомментировал пост другого пользователя о необходимости IREXIT - выхода Ирландии из Евросоюза. "Ирландии следует выйти из ЕС.
Маск призвал распустить ЕС
Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза (ЕС) покинуть блок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в социальной сети Х.
Так он прокомментировал пост другого пользователя о необходимости IREXIT - выхода Ирландии из Евросоюза. "Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд", - отметил он. По его словам, ЕС разрушает демократию в Европе.
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