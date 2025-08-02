Маск призвал распустить ЕС

Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза (ЕС) покинуть блок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в социальной сети Х.

Так он прокомментировал пост другого пользователя о необходимости IREXIT - выхода Ирландии из Евросоюза. "Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд", - отметил он. По его словам, ЕС разрушает демократию в Европе.