Французские производители вина потеряют более €1 млрд

Винодельческая промышленность Франции рассчитывает потерять €1 млрд, если США введут 15-процентный импортный тариф на продукцию на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 1 августа сообщило американское агентство Bloomberg.

"Налог, который должен вступить в силу 7 августа, вероятно, сократит четверть годового экспорта Франции из [винного] сектора. <...> Это также поставит под угрозу рабочие места 600 тыс. человек, непосредственно занятых в отрасли", - пишет агентство со ссылкой на заявление президента Федерации экспортеров вина и крепких спиртных напитков Франции (FEVS) Габриэля Пекара.

Пекар добавил, что ситуация "не может оставаться такой, какая она есть". Он указал на необходимость поддержки винного сектора со стороны правительства Франции и Евросоюза (ЕС). Агентство добавило, что продолжаются переговоры об исключении европейских вин и спиртных напитков из списка товаров, на которые накладываются пошлины при импорте в США.

В этот же день президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импортные товары из стран ЕС и более 60 других иностранных государств. Так, наиболее высокие тарифы были установлены на товары из Лаоса, Мьянмы (по 40%) и Сирии (41%). Также товары государств, не заключивших соглашения с США, облагаются пошлиной в размере 10%.

27 июля США и Евросоюз договорились о торговой сделке. В рамках соглашения ЕС согласился приобрести американские энергоносители на сумму $750 млрд и инвестировать еще $600 млрд в экономику Соединенных Штатов. Обозреватель Bloomberg Саймон Никсон 1 августа указал, что торговое соглашение между США и Евросоюзом (ЕС) - крайне невыгодная сделка для Брюсселя.