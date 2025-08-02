Жилые дома загорелись после удара молнии в России

В России два жилых дома загорелись после удара молнии. Пожары произошли в жилом доме в Долгопрудном и двухэтажном жилом доме в Люберцах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: