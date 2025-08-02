https://news.day.az/world/1771619.html

Жилые дома загорелись после удара молнии в России - ВИДЕО

В России два жилых дома загорелись после удара молнии. Пожары произошли в жилом доме в Долгопрудном и двухэтажном жилом доме в Люберцах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: