https://news.day.az/world/1771619.html Жилые дома загорелись после удара молнии в России - ВИДЕО В России два жилых дома загорелись после удара молнии. Пожары произошли в жилом доме в Долгопрудном и двухэтажном жилом доме в Люберцах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Жилые дома загорелись после удара молнии в России - ВИДЕО
В России два жилых дома загорелись после удара молнии. Пожары произошли в жилом доме в Долгопрудном и двухэтажном жилом доме в Люберцах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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