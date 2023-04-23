Установка пограничного пункта пропуска Азербайджана на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди была неизбежной. В ходе Второй карабахской войны Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, разгромив ВС Армении на поле боя. Оставались некоторые вопросы, которые стороны договорились решать за столом переговоров. Однако за прошедшие 2,5 года после окончания войны из-за деструктивной позиции армянской стороны не было достигнуто никаких результатов.

Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как подчеркнул наш собеседник установка КПП на границе с Арменией является суверенным правом Азербайджана.

"Создание КПП на Лачинской дороге было необходимо, поскольку армяне перевозили по ней в Карабах мины, вооружение, и живую силу. Это, в свою очередь, приводило к несчастным случаям, поскольку в результате подрыва мин гибли люди. Кроме того, армяне увеличили численность незаконных вооруженных формирований до 10 000 человек, что противоречит трехсторонним договоренностям в Москве от 9 ноября 2020 года. Также армяне занимались грабежом природных ресурсов, вывозя их в Армению Карабах. Конечно, этот произвол должен был быть остановлен", - считает российский политолог.

При этом военный эксперт отметил, что создание КПП не ограничивает использование дороги в личных целях:

"Армянам, проживающим в Карабахе, пора принять новые реалии, сложившиеся в регионе после 44-дневной войны. Вместо того, чтобы размышлять о реванше, армянам Карабаха необходимо осознать, что строить свое будущее будет возможно только под флагом Азербайджана. Чем раньше произойдет этот осознание, тем быстрее установится долгосрочный мир и стабильность в регионе", - подытожил Игорь Коротченко.

Напомним, в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, а также в качестве меры реагирования на то, что 22 апреля Армения в одностороннем порядке, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года установила пограничный пункт пропуска на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди, 23 апреля в 12:00 подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Сообщается, что об этом проинформированы командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.