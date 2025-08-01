Разлученные брат и сестра встретились спустя 80 лет

В США брат и сестра, разлученные вскоре после рождения, воссоединились спустя почти 80 лет. Мэриан Гриффин и Дональд Хефке были разлучены в 1946 году, передает Day.Az со ссылкой на ABC News.

80-летняя Мэриан и ее старший брат 81-летний Дональд смогли найти друг друга после того, как их передали в приемные семьи.

Гриффин отметила, что до сих пор не может поверить в то, что брат смог ее найти, и что на это потребовалось 80 лет.

До разлуки брат и сестра проживали в Чикаго со своими биологическими родителями. После того как мать, страдавшая посттравматическим стрессовым расстройством, была помещена в психиатрическую больницу, их отец не смог самостоятельно заботиться о детях. В связи с этим дети были переданы в приемные семьи: Гриффин было всего восемь месяцев, а Хефке едва исполнился год.

В 1963 году Хефке, желая узнать больше о своей биологической семье, обратился в агентство по опеке, где ему рассказали о сестре по имени Мэриан.

Хефке пытался связаться с приемными родителями Гриффин, однако они ответили отказом. Гриффин заявила, что, если бы знала о существовании брата, то непременно бы его искала, и они были бы вместе.

Дочь Хефке Дениз Бейкер инициировала собственное расследование, когда стала совершеннолетней. Она потратила более двадцати лет, изучая документы, проводя онлайн-исследования и посещая ресурсы, посвященные генеалогии.

Только когда она обнаружила, что сын Гриффин прошел ДНК-тестирование и загрузил результаты на сайт Ancestry, ей удалось обнаружить связь между родственниками. Тогда она связалась с двоюродным братом, который передал информацию о матери.

Несмотря на то, что родственники узнали о существовании друг друга, им пока не удалось встретиться лично, поскольку Хефке проживает во Флориде, а Гриффин - в Калифорнии.