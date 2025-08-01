https://news.day.az/officialchronicle/1771437.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Швейцарии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемая госпожа Президент, От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Швейцарии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для развития азербайджано-швейцарских отношений в русле дружбы и продолжения нашего плодотворного сотрудничества.
В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Швейцарской Конфедерации - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
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