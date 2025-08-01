Официальный Баку предупредил ТАСС

Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не впервые по определённому поручению участвует в антииазербайджанской кампании.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на соответствующий запрос СМИ.

"Установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Ованнеса Айвазяна) на нашей территории без согласия азербайджанской стороны российскими миротворцами была незаконной. Это было проявлением неуважения со стороны России к суверенитету Азербайджанской Республики", - сказал он.

По его словам, демонтаж подобных так называемых памятников, установленных незаконно в период оккупации азербайджанских территорий, является логичным, справедливым и законным шагом.

"Заявления господина Швыдкого о якобы "отмене" русской культуры в Азербайджане являются очередной ложью. Несмотря на явный дисбаланс в этой области между двумя странами, в Азербайджане никто не отменяет русскую культуру. В Азербайджане действуют русский театр, школы с преподаванием на русском языке, издаются печатные издания на русском языке. В то же время в России отсутствуют театры, школы, газеты или журналы на азербайджанском языке. Несмотря на это, мы не выдвигаем обвинения в "отмене" азербайджанской культуры в России. Однако высокопоставленные официальные лица России должны понимать, что если антииазербайджанские действия и заявления продолжатся, пересмотр указанного дисбаланса со стороны Азербайджана не исключён.

Примечательно, что во время недавнего визита на освобождённые от оккупации территории Азербайджана, в частности в город Шуша, господин Швыдкой, ознакомившись с актами вандализма в отношении памятников Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и других деятелей азербайджанской культуры, а также с масштабами разрушений, не нашёл в себе смелости осудить эти факты, что вызывает сожаление", - сказал он.

Гаджизаде отметил, что называние города Ханкенди "Степанакертом" в публикации официального государственного агентства Российской Федерации ТАСС расценивается как неуважение к территориальной целостности нашей страны и оскорбительный шаг.

"В этой связи хотелось бы напомнить российской стороне, что незаконное переименование города Ханкенди на территории Нагорно-Карабахской автономной области, созданной на исконных азербайджанских землях в 1923 году, в "Степанакерт" в честь большевика Степана Шаумяна, совместно с дашнаками совершившего массовые убийства азербайджанцев, было актом оскорбления в адрес Азербайджана.

Мы ожидаем от российской стороны прекращения искажений азербайджанских топонимов и использования названий, применявшихся нелегитимным сепаратистским режимом на наших территориях. В противном случае, в соответствии с принципом взаимности, Азербайджан оставляет за собой право указывать многие населённые пункты России их историческими названиями.

Мы также ожидаем от информационного агентства ТАСС извинений и соответствующего исправления по данному вопросу. В противном случае, в соответствии с законодательством, будут приняты меры в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане", - добавил он.