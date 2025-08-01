Израиль нанес авиаудары по позициям "Хезболлы"

Израильские военные в четверг нанесли серию авиаударов по позициям движения "Хезболла" на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В израильской армии отметили, что целью операции была инфраструктура, на которой производится или хранится "стратегическое оружие".

В ЦАХАЛ указали, что приняли решение об ударах после того, как "определили усилия "Хезболлы" восстановить применение этих объектов". По мнению израильских военных, подобные действия "нарушают договоренности между Израилем и Ливаном".