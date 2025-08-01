https://news.day.az/world/1771376.html Израиль нанес авиаудары по позициям "Хезболлы" - ВИДЕО Израильские военные в четверг нанесли серию авиаударов по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В израильской армии отметили, что целью операции была инфраструктура, на которой производится или хранится "стратегическое оружие".
Израиль нанес авиаудары по позициям "Хезболлы" - ВИДЕО
Израильские военные в четверг нанесли серию авиаударов по позициям движения "Хезболла" на юге Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В израильской армии отметили, что целью операции была инфраструктура, на которой производится или хранится "стратегическое оружие".
В ЦАХАЛ указали, что приняли решение об ударах после того, как "определили усилия "Хезболлы" восстановить применение этих объектов". По мнению израильских военных, подобные действия "нарушают договоренности между Израилем и Ливаном".
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