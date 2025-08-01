Футболисту «ПСЖ» грозит до 15 лет тюрьмы

Прокуратура французского Нантера требует привлечь 26-летнего футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими к уголовной ответственности по делу об изнасиловании, передает Day.Az со ссылкой на Le Parisen.

Игрок подозревается в изнасиловании, которое произошло в его доме в феврале 2023 года.

Теперь следственный судья должен утвердить или отклонить окончательное обвинительное заключение, подписанное 1 августа.

Девушка рассказала в 2023 году в полиции, что Хакими без ее согласия начал совершать насильственные действия.

Девушке удалось оттолкнуть Хакими ногой и покинуть жилище футболиста. На следующий день она обратилась в полицию, но в итоге отказалась подать заявление на марокканца. Тем не менее прокуратура решила самостоятельно заняться расследованием произошедшего.