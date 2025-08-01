CineMastercard проводит специальную акцию в День национального кино Азербайджана

CineMastercard приглашает отметить День национального кино - азербайджанские фильмы по специальной цене. 2 августа, в честь Дня национального кино, в кинотеатре CineMastercard будет действовать специальное предложение: все фильмы азербайджанского производства - всего за 5 AZN! Это отличная возможность поддержать отечественный кинематограф и насладиться яркими работами азербайджанских режиссёров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в CineMastercard.

Акция действует только один день - 2 августа и распространяется на все показы азербайджанских фильмов в репертуаре кинотеатра.

В программе показа:

"Тагиев: Царь" (Tağıyev: Çar) - вторая часть четырёхсерийного фильма о жизни нефтепромышленника, миллионера, мецената и благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева. Картина охватывает важные исторические события конца XIX - начала XX века, происходившие в Баку и регионах Азербайджана. Проект стал значимым событием для азербайджанской кинематографии благодаря своему масштабу.

Режиссёр: Заур Гасымлы.

В ролях: Пярвиз Мамедрзаев, Гурбан Исмайылов, Расим Джафар, Эльшан Рустамов, Натаван Гаджиева, Санан Аллаз.

"Дверь" (Qapı) - интригующая криминальная трагикомедия о трёх родственниках, решившихся на кражу ради новой жизни. Всё идёт не по плану, и они оказываются заперты в доме, где начинается напряжённая психологическая борьба.

Режиссёр: Вюсал Ахмедзаде.

В ролях: Рафаэль Искендеров, Нурлан Рустамов, Талех Юзбеков, Санубер Искендерли, Кямаля Пириева, Кямран Агабалаев, Земфира Абдулсамедова, Эмиль Мусаев и Илькин Халил.

"Апатия 2" (Apatiya 2) - драматическая история Акифа, сбежавшего из детдома в поисках своей матери. По дороге он сталкивается с жестокой реальностью и равнодушием общества. Фильм поднимает важные социальные и моральные вопросы.

Режиссёр: Хикмет Рагимов.

В ролях: Турал Бахыш, Шахла Алигызы и Фуад Джабиев.

Кинотеатр CineMastercard приглашает зрителей насладиться азербайджанским кино и по-настоящему прочувствовать силу национального кинематографа.