Сведение МКС с орбиты будет проводиться до 2030 года

Сведение международной космической станции (МКС) с орбиты продлится до 2030 года включительно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов после визита в США, где он провел встречу с руководителем НАСА Шоном Даффи.

"Мы договорились, что до 2028 года мы эксплуатируем совместно МКС, а сведение будет производиться до 2030-го включительно", - сказал он, отметив, что все технические элементы будут обсуждаться на уровне команд космических агентств двух стран.

Российскую команду возглавит замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев, американскую - заместитель руководителя НАСА Кеннет Бауэрсокс. Они будут обсуждать технические моменты по сведению станции с орбиты. Но это, как подчеркнул Баканов, будет не раньше 2030 года.