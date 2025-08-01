https://news.day.az/world/1771592.html Пентагон не стал приводить детали решения Трампа Министерство обороны США отказалось комментировать детали распоряжения Дональда Трампа о передислокации двух атомных подлодок. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель Пентагона. "В данном вопросе мы полагаемся на заявление президента и позицию Белого дома", - заявили в Пентагоне.
Пентагон не стал приводить детали решения Трампа
Министерство обороны США отказалось комментировать детали распоряжения Дональда Трампа о передислокации двух атомных подлодок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель Пентагона.
"В данном вопросе мы полагаемся на заявление президента и позицию Белого дома", - заявили в Пентагоне.
В пятницу Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) "в соответствующих районах" в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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