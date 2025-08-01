Пентагон не стал приводить детали решения Трампа

Министерство обороны США отказалось комментировать детали распоряжения Дональда Трампа о передислокации двух атомных подлодок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель Пентагона.

"В данном вопросе мы полагаемся на заявление президента и позицию Белого дома", - заявили в Пентагоне.

В пятницу Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) "в соответствующих районах" в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.