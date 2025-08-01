Трамп приказал разместить атомные подлодки вблизи России

Президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) вблизи России в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в официальном аккаунте главы Белого дома в Truth Social.

"В связи с провокационными заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ я распорядился разместить две АПЛ в соответствующих районах. Это - мера предосторожности на случай, если эти глупые заявления окажутся чем-то большим", - написал Трамп.

28 июля Медведев утверждал, что американский лидер играет с Москвой в "игру ультиматумов". По его мнению, "Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и "шага к войне" с США".

В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути "Сонного Джо", имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

На это Трамп ответил, что Дмитрию Медведеву нужно следить за словами.