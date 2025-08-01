https://news.day.az/world/1771439.html Беспорядки в столице Анголы продолжаются - ВИДЕО Беспорядки в столице Анголы продолжаются и всё больше напоминают боевые действия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Беспорядки в столице Анголы продолжаются - ВИДЕО
Беспорядки в столице Анголы продолжаются и всё больше напоминают боевые действия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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