В Джебраиле реализуются крупные энергопроекты

В настоящее время в Джебраильском районе Азербайджана совместно с компанией bp ведется активная работа по строительству солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" мощностью 240 мегаватт (МВт), а также проектов СЭС "Уфуг" и "Шамс", каждая из которых будет иметь мощность по 50 МВт.

Об этом в интервью Trend сказал директор Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, передает Day.Az.

По его словам, все необходимые договоры уже подписаны, земельные участки определены, вопросы подключения к электросети полностью урегулированы, и работа по реализации проектов ведется в ежедневном режиме.

"Планируется, что эти станции будут введены в эксплуатацию примерно до конца 2027 года.

В то же время создается необходимая инфраструктура по электрификации Сангачальского терминала. Договорная база по этому проекту уже доработана. Это был достаточно сложный процесс, который удалось успешно завершить благодаря тщательному анализу эффективности экономических моделей и реализуемых проектов", - сказал он.

Дж.Абдуллаев отметил, что на территории Лачина проводятся измерения, связанные с ветроэнергетикой.

"Ожидается, что до конца текущего года будут получены данные, соответствующие требованиям банков. После этого мы представим эту информацию инвесторам.

Интерес со стороны различных компаний к развитию ветроэнергетики в регионе очень высок.

В соответствии с соглашением, которое мы подписали на COP29, в Кяльбаджаре было организовано совместное предприятие в рамках ветрового проекта. Это совместное предприятие уже начало измерения в Кяльбаджаре. Ожидается, что измерения будут завершены в течение года. Затем будут выдвинуты проектные предложения", - заключил он.