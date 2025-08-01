Баку потребовал извинений от ТАСС

Переименование в агентстве ТАСС, официальном государственном агентстве Российской Федерации, азербайджанского города Ханкенди в "Степанакерт" оценивается как неуважительный и оскорбительный шаг по отношению к территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя вопрос касательно заявления спецпредставителя президента России Михаила Швыдкого по поводу демонтажа бюста Айвазовского и указание информационным агентством ТАСС азербайджанского города Ханкенди как "Степанакерт".

"В связи с этим недружественным шагом мы хотели бы напомнить российской стороне, что незаконное переименование города Ханкенди Нагорно-Карабахской автономной области, созданной на исконных землях Азербайджана в 1923 году, в "Степанакерт" в честь большевика Степана Шаумяна, который совместно с дашнакскими армянами совершал массовые убийства азербайджанского народа, является оскорблением Азербайджана.

Мы хотели бы довести до сведения российской стороны, что ожидаем от её официальных органов прекращения искажения азербайджанской топонимики и присвоения нашим территориям названий, использовавшихся бывшим сепаратистским так называемым режимом. Повторение подобных случаев может привести к тому, что Азербайджан, исходя из принципа взаимности, также назовёт многие населённые пункты на территории России их исконными названиями.

Мы ожидаем от информационного агентства ТАСС извинений и соответствующих исправлений по данному вопросу. В противном случае, в соответствии с законодательством, к деятельности ТАСС в Азербайджане будут приняты соответствующие меры", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что официальный Баку предупредил ТАСС.