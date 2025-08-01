IDEF-2025 - важная платформа для демонстрации оборонного потенциала Азербайджана и Турции

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2025 является важной платформой для представления оборонного потенциала Азербайджана и Турции международному сообществу.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу TRT Avaz заявил заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend, руководитель медиаплатформы "Turkic.World" и политический эксперт Руфиз Хафизоглу.

Выставка IDEF-2025, проводимая в Турции, имеет стратегическое значение не только для самой Турции, но и для Азербайджана, а также всего тюрко-исламского мира. Значение выставки не ограничивается лишь демонстрацией технологий - она служит важной платформой для представления оборонного потенциала Азербайджана и Турции международному сообществу. Это очень серьезный шаг в деле популяризации азербайджанских военных технологий и оружейной промышленности. Сегодня в мире много стран, занимающихся производством вооружений, но главное отличие турецкого оружия в том, что оно уже прошло проверку в реальных боевых условиях и доказало свою эффективность", - подчеркнул Хафизоглу.

Он отметил, что в отличие от вооружений некоторых других государств, турецкое оружие не используется с агрессивными целями, а напротив - играет ключевую роль в борьбе за свободу и оборону.

"Мы видели применение турецких вооружений в Карабахе и Ливии. Но никто не может сказать, что Турция использовала свое оружие для оккупации. Тогда как, например, ракеты иранского производства применяются Россией с целью захвата украинских территорий. Это четко демонстрирует разницу", - сказал он.

Хафизоглу также подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией - это не просто двусторонние отношения, а один из ключевых опорных столпов растущей интеграции тюркских государств.

"В мире существуют различные политические союзы - такие, как Лига арабских государств, Африканский союз и другие. Однако одной из причин их слабости является отсутствие военного взаимодействия. Совместные учения и военная координация между Азербайджаном и Турцией - важнейший фактор для будущего тюркского мира", - добавил он.

Он также отметил, что Азербайджан начинает играть новую роль на Ближнем Востоке и в этом процессе опирается на стратегическую поддержку Турции.

"Внешняя политика Азербайджана сбалансирована и принципиальна. Даже в военное время страна не закрывала двери дипломатии. Сегодня мы вступаем в новый этап - начинается экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию. Это показывает, что Азербайджан не просто региональная сила, а государство, открывающееся миру", - отметил он.

По его словам, Азербайджан и Турция могут сыграть решающую роль в деле стабилизации Сирии и нейтрализации террористических структур. Хафизоглу также не исключил, что Азербайджан сделает стратегические инвестиции в различные сферы на сирийской территории.

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