Минкульт распространил некролог в связи с кончиной народного артиста Арифа Бабаева

Министерство культуры Азербайджана распространило некролог в связи со смертью народного артиста, видного представителя мугамного искусства Арифа Бабаева, сообщает в пятницу Day.Az.

"Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату - скончался народный артист, видный представитель мугамного искусства Ариф Бабаев.

На протяжении многих лет Ариф Бабаев играл большую роль в развитии национального музыкального искусства, сохранении мугамной школы и воспитании нового поколения исполнителей. Его богатое творчество, педагогическая деятельность и вклад в искусство навсегда останутся в культурном наследии нашего народа.

Министерство культуры Азербайджанской Республики выражает глубокие соболезнования семье покойного артиста, его близким и всей культурной общественности.

Allah rəhmət eləsin!", - говорится в некрологе.

Отметим, что народный артист Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыхаджылы Агдамского района.

С начала 1960-х годов он начал свою профессиональную творческую деятельность в городе Баку, сначала в Азербайджанской государственной филармонии, а затем - в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в качестве солиста-исполнителя мугама. В мугам-операх запомнились его яркие образы Меджнуна ("Лейли и Меджнун"), Керема ("Асли и Керем"), Ашыга Гяриба и Джамала. В 1978 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста, в 1989 году - Народного артиста, а также он был награждён орденами "Шохрат" (1998), "Истиглал" (2008) и "Шараф" (2018).