Азербайджан открыл путь к миру на Южном Кавказе на фоне бездействия ОБСЕ.

Об этом посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли сообщил на своей странице в X, передает Day.Az.

"На конференции "Хельсинки+50", организованной председательством Финляндии в ОБСЕ по случаю 50-летия Хельсинкского Заключительного акта, было вновь подтверждено, что принципы ОБСЕ остаются актуальными и должны служить основой безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. Азербайджан был вынужден восстановить свой суверенитет и территориальную целостность на фоне бездействия ОБСЕ в выполнении своего мандата по урегулированию конфликта. В то время как ОБСЕ не смогла должным образом отреагировать, Азербайджан восстановил справедливость, создав историческую возможность для мира и стабильности в регионе Южного Кавказа", - говорится в публикации.