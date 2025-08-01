Министр культуры высказался о кончине народного артиста Арифа Бабаева

Мы потеряли выдающегося деятеля культуры не только Азербайджана, но и всего тюркского мира, дорогого всем нам человека, вписавшего свое имя в историю национального искусства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры Адиль Керимли на церемонии прощания с мастером мугама, кавалером государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народным артистом Азербайджана Арифом Бабаевым.

Было отмечено, что на протяжении последних лет Ариф Бабаев тяжело болел и Фонд Гейдара Алиева проявил особую внимание и заботу к мастеру мугама в его лечении. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда высоко оценивал творчество Арифа Бабаева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной народного артиста, а также отправили венок на церемонию прощания в Международный центр мугама.

"С дружеских и братских нам стран мы получаем слова соболезнования, все это говорит о величии этой личности, прославившего культуру Азербайджана на весь мир. Азербайджанский народ всегда почитал мастера мугама, его творчество и наследие. Ариф Бабаев был любим миллионами людей и воспитал целую плеяду талантливых исполнителей мугама и народных песен.

Его огромный вклад в развитие и популяризацию национального музыкального искусства неоднократно был отмечен высокими государственными наградами. Ариф Бабаев был не только мастером мугама, но и обладал исключительными человеческими качествами - был искренним, отзывчивым, благородным и достойным сыном Азербайджана. Память об Арифе Бабаеве всегда будет жить в наших сердцах, в его бесценном наследии, в продолжателях его творческого пути и наставлений, направленных на развитие национального искусства", - отметил министр.