https://news.day.az/society/1771666.html

За месяц на границе задержали 21 нарушителя

За нарушение государственной границы в течение месяца был задержан 21 человек. Об этом Day.Az сообщили в Государственной пограничной службе. Среди них 6 граждан Азербайджана, 3 - Алжира, 2 - Бангладеш, 2 - Афганистана, 2 - Пакистана, по одному гражданину Шри-Ланки, Ирана, Ирака, Таджикистана, Индии и Судана.