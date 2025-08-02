Сегодня день памяти маэстро Ниязи

Он был не просто первым исполнителем многих симфонических и музыкально-сценических произведений, кантат и ораторий азербайджанских композиторов, но и создателем особого, самобытного стиля их исполнения. С его именем неразрывно связано становление национальной дирижерской школы Азербайджана. Именно под управлением маэстро Ниязи произведения отечественных композиторов, в том числе бессмертная опера Узеира Гаджибейли "Кёроглу", заняли почетное место в золотом фонде азербайджанской музыкальной культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 41 год со дня смерти Ниязи Тагизаде-Гаджибекова - всемирно известного дирижера, композитора, общественного деятеля, Народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда. Годы идут, сменяются эпохи, но память о Ниязи не ослабевает, продолжая жить в сердцах людей.

Ниязи Зульфюгар оглу Тагизаде-Гаджибеков родился 20 августа 1912 года в семье выдающегося музыканта Зульфюгара Гаджибекова. Он достойно продолжил славное имя своего рода, избрав себе несколько иную стезю и став основоположником национальной дирижерской школы.

Юность Ниязи прошла в одном из живописнейших уголков Азербайджана - в Шуше. Этот город, который часто называли "второй консерваторией" Азербайджана, стал свидетелем его раннего творчества. Именно здесь, в музыкальной среде родного края, Ниязи сделал свои первые шаги в искусстве. Он с детства рос в окружении таких выдающихся деятелей, как Узеир Гаджибейли, Муслим Магомаев, Абдуррагим бек Хагвердиев, Джалил Мамедгулузаде, Наджаф бей Везиров, Гусейн Джавид, Сулейман Сани Ахундов, Абдулла Шаиг, Гусейн Араблинский, Джахангир Зейналов, Аббас Мирза Шарифзаде, Мирзага Алиев, Сидги Рухулла.

Оперы "Наргиз" Муслима Магомаева, "Родина" Кара Караева, "Севиль" Фикрета Амирова, а также балеты "Семь красавиц" и "Тропою грома" Кара Караева, подготовленные маэстро на сцене Азербайджанского театра оперы и балета, снискали большой успех среди публики. В 1961 году Ниязи подготовил первую постановку балета Арифа Меликова "Легенда о любви" на сцене Ленинградского театра оперы и балета (ныне Государственный академический Мариинский театр), а также дирижировал в операх "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Аида" Джузеппе Верди в Анкарском театре оперы и балета, первой постановке оперы "Кёроглу" турецкого композитора А.Сайгуна и оратории "Юнис Эмре" в Стамбульском театре оперы и балета.

Маэстро Ниязи был удостоен высоких званий и наград: Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола Азербайджана и Международной премии имени Джавахарлала Неру. Значительная часть его творческой деятельности была неразрывно связана с Театром оперы и балета. В 1937-1948 и 1951-1952 годах он работал в театре дирижером, художественным руководителем и главным дирижером, а с 1979 года возглавлял филармонию.

Ниязи - автор множества ярких и самобытных музыкальных произведений, среди которых: опера "Хосров и Ширин" (1942), балет "Читра" (1961), симфонические произведения "Загатальская сюита" (1934), "Гайтагы" (1939), "Концертный вальс", симфонический мугам "Раст" (1949), опера-кантата "В 1920 году", "Танцевальная сюита" для симфонического оркестра, а также балет "Читра" (1962), созданный по мотивам произведений знаменитого индийского писателя Рабиндраната Тагора.

С 1958 года и до конца своей жизни выдающийся дирижер жил в Баку по адресу: проспект Бюльбюля, 21. Скончался 2 августа 1984 года.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в квартире, где жил и творил маэстро Ниязи, был создан музей всемирно известного композитора и дирижера. 18 сентября 1994 года музей-квартира Ниязи распахнул свои двери для посетителей.