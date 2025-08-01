Пошлины Трампа могут обойтись Apple в миллиарды долларов

Введенные президентом США Дональдом Трампом товарные пошлины обернутся для компании Apple издержками и могут обойтись практически в $2 млрд. Об этом 31 июля сообщили на портале Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Счет Apple за тарифы Трампа в третьем квартале оказался немного меньше, чем ожидалось изначально, но [генеральный директор компании Apple] Тим Кук предупредил, что в следующем квартале он будет значительно больше, составив в общей сложности около $2 млрд всего за два квартала", - говорится в материале.

Кук, как уточняется, предостерег от составления точных прогнозов, так как данная ситуация может измениться из-за большого количества факторов, к которым, по информации портала, можно отнести ведущиеся переговоры Трампа с иными странами.

Также генеральный директор заявил, что самый большой урон введенные пошлины, по его мнению, нанесли еще в начале года, когда Трамп начал свое торговое противостояние с Китаем, а в настоящее время большинство продаваемых в США гаджетов в основном поступают из Индии или Вьетнама.