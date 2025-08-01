Текстовый редактор Word ускорили в Windows 11

Компания Microsoft объявила о релизе новой функции Windows 11, которая позволит значительно быстрее запускать приложения Office. Инструмент под названием Startup Boost поначалу будет доступен только в Word, но позже появится и в других офисных приложениях, передает Day.Az со ссылкой на 4pda.to.

Судя по описанию, Startup Boost использует планировщик задач, приостанавливая работу приложений Office в фоновом режиме вместо их закрытия. Это должно ускорить повторный запуск по сравнению с традиционным алгоритмом.

Соответствующая настройка Word (только версия в составе пакета Microsoft 365) находится в меню "Параметры" - "Общие" - "Параметры запуска", где активирована по умолчанию. Для её работы требуется не менее 8 ГБ ОЗУ и 5 ГБ свободного места на диске, а также отключение режима энергосбережения.

Развёртывание функции для всех пользователей происходит постепенно и завершится концу сентября.