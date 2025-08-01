https://news.day.az/world/1771390.html В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение - ВИДЕО В Нью-Йорке наблюдаются сильные дожди. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В связи с сильными дождями власти объявили чрезвычайное положение для Нью-Йорка и близлежащих округов. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение - ВИДЕО
В Нью-Йорке наблюдаются сильные дожди.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В связи с сильными дождями власти объявили чрезвычайное положение для Нью-Йорка и близлежащих округов.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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