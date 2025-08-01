В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение

В Нью-Йорке наблюдаются сильные дожди. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В связи с сильными дождями власти объявили чрезвычайное положение для Нью-Йорка и близлежащих округов.

Представляем вашему вниманию данное видео: