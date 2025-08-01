Народный артист Ариф Бабаев похоронен в I Аллее почетного захоронения

Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев похоронен в I Аллее почетного захоронения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, церемония прощания прошла в Международном центре мугама.

Затем тело покойного было доставлено в I Аллею почетного захоронения.

На церемонии похорон присутствовали государственные и общественные деятели, известные представители культуры и науки, творческая интеллигенция и молодежь.

Отметим, что народный артист Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыхаджилы Агдамского района.

С начала 1960-х годов он начал свою профессиональную творческую деятельность в городе Баку, сначала в Азербайджанской государственной филармонии, а затем - в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в качестве солиста-исполнителя мугама. В мугам-операх запомнились его яркие образы Меджнуна ("Лейли и Меджнун"), Керема ("Асли и Керем"), Ашыга Гяриба и Джамала. В 1978 году ему было присвоено звание заслуженного артиста, в 1989 году - народного артиста, а также он был награждён орденами "Шохрат" (1998), "Истиглал" (2008) и "Шараф" (2018).