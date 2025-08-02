Средний коридор как связующее звено: Азербайджан и Китай меняют логистику Евразии

Автор: Айтен Алиева, докторант Института политических наук Венского университета, эксперт по вопросам стратегий в сфере геополитики, транспортных и энергетических коридоров, международной связности (connectivity) по регионам ЕС, Китай и Южный Кавказ.

Специально для Day.Az.

За последние тридцать лет отношения между Китаем и Азербайджаном претерпели существенные изменения. Несмотря на усиление региональной нестабильности, противостояние между Западом и Россией и возросшую конкуренцию в сфере энергетики, двум странам удалось выстроить институционализированное сотрудничество в политической, экономической и культурной плоскостях. Их взаимодействие началось в первые годы после распада Советского Союза и со временем переросло в стратегическое партнерство. Китай и Азербайджан объединяет общий интерес в устойчивом экономическом развитии, региональной связности и поддержании геополитического баланса, что делает их важными участниками формирующегося многополярного мира. Среди ключевых факторов сближения - инициатива "Один пояс - один путь", развитие Среднего коридора и подписание Соглашения о стратегическом партнерстве в апреле 2025 года.

После обретения независимости в 1991 году Азербайджан установил официальные дипломатические отношения с Китаем. На начальном этапе взаимодействие было ограниченным - Азербайджан переживал внутреннюю политическую нестабильность и находился в состоянии конфликта в Карабахе, а Китай сосредоточился на внутренних реформах и стратегии "выхода во внешний мир". Тем не менее, выгодное географическое положение Азербайджана на стыке Европы и Азии, а также его энергетический потенциал изначально предполагали перспективное сотрудничество. Хотя приоритетами Баку тогда были урегулирование конфликта и выстраивание отношений с соседями и Западом, а Пекин был занят внутренним развитием, открытие посольств и первые соглашения заложили фундамент для будущего партнерства.

С начала 2000-х годов, на фоне экономического подъема Китая и стабилизации Азербайджана, особенно с запуском нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, двусторонние связи вышли на новый уровень. Сотрудничество стало охватывать не только политику, но и инфраструктурные и инвестиционные проекты. Национальная "Стратегическая дорожная карта" Азербайджана во многом перекликается с китайской инициативой "Один пояс - один путь" - обе страны стремятся к укреплению региональной связности. Вложения в энергетические, транспортные и цифровые проекты стали отражением практического углубления связей.

Китай и Азербайджан, исторически находившиеся на маршрутах древнего Шелкового пути, сегодня совместно модернизируют это наследие через создание новой логистической инфраструктуры. Инициатива Китая направлена на создание глобальных инфраструктурных и торговых сетей, тогда как Азербайджан стремится стать транзитным и энергетическим хабом между Востоком и Западом. Несмотря на различия в стратегическом подходе - масштабные проекты и многостороннее финансирование со стороны Китая против региональной интеграции и диверсификации маршрутов со стороны Азербайджана - обе стратегии хорошо сочетаются и дополняют друг друга.

Азербайджан занимает ключевое положение в рамках инициативы "Один пояс - один путь", особенно по линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Этот путь соединяет Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Южный Кавказ, предлагая альтернативу маршрутам через Россию и Иран. Он стал важным элементом китайской стратегии диверсификации. Инвестиции Китая в порты, железные дороги и автомагистрали Азербайджана - в том числе порт Баку, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и свободную экономическую зону Алят - подчеркивают стратегическую значимость сотрудничества. Совместные проекты в цифровой сфере и энергетической модернизации еще больше укрепляют позиции Азербайджана.

По вопросу Карабаха Китай традиционно занимает взвешенную и нейтральную позицию, отстаивая принцип территориальной целостности государств в соответствии с резолюциями ООН и выступая за мирный диалог. Хотя Пекин избегает прямого вмешательства, он поддерживает многосторонние форматы. После Второй карабахской войны в 2020 году и последующих процессов стабилизации, Китай подтвердил поддержку суверенитета Азербайджана, сохраняя при этом сбалансированный подход к отношениям с Арменией. Такая осторожная политика не только способствует стабильности в регионе, но и защищает экономические интересы Пекина. Китайские компании уже вовлечены в проекты по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, включая "умные деревни" и передовые технологии в инфраструктуре аэропортов.

Подписание Соглашения о стратегическом партнерстве в апреле 2025 года стало важной вехой в отношениях. Документ заложил основу для системного и многопрофильного взаимодействия: от углубления политического диалога до расширения сотрудничества в экономике, технологиях, культуре и гуманитарной сфере. Важной частью соглашения стал безвизовый режим, упрощающий деловые и гуманитарные контакты. Выбор Пекина в пользу Баку в вопросе стратегического сближения говорит о признании активной региональной дипломатии Азербайджана и его соответствия долгосрочным инфраструктурным планам Китая. Фактически, это соглашение закрепило переход к устойчивой и взаимовыгодной модели партнерства.

Еще одним важным направлением стала гуманитарная составляющая. Растущее число азербайджанских студентов, обучающихся в Китае - особенно в сферах технологий, международных отношений и экономики - способствует развитию человеческого капитала. Культурные мероприятия, молодежные форумы и программы обмена содействуют разрушению стереотипов и формированию взаимного уважения. Эти инициативы стимулируют вовлеченность молодежи в международное сотрудничество и дипломатию.

Отношения между Китаем и Азербайджаном сегодня развиваются устойчиво, многомерно и с дальновидной стратегией. Это сотрудничество основано не только на экономических интересах, но и на политическом взаимопонимании, культурном обмене и образовательных связях. Формируя устойчивую модель взаимодействия в Южном Кавказе, Пекин и Баку демонстрируют, как прагматизм и взаимное уважение могут стать фундаментом новой архитектуры международных отношений.