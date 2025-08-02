Массовая стрельба в баре в США

В штате Монтана (США) в одном из баров произошла массовая стрельба, есть погибшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Министерство юстиций из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (AFT) на своей странице в социальной сети X.

"Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента не приводится. Сотрудники AFT разослали ориентировки предполагаемого виновника стрельбы.