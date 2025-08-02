https://news.day.az/world/1771606.html Массовая стрельба в баре в США В штате Монтана (США) в одном из баров произошла массовая стрельба, есть погибшие. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Министерство юстиций из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (AFT) на своей странице в социальной сети X.
Массовая стрельба в баре в США
В штате Монтана (США) в одном из баров произошла массовая стрельба, есть погибшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Министерство юстиций из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (AFT) на своей странице в социальной сети X.
"Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", - говорится в сообщении.
Подробности инцидента не приводится. Сотрудники AFT разослали ориентировки предполагаемого виновника стрельбы.
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