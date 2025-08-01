В Азербайджане печатные медиа, действующие без регистрации в реестре медиа, будут штрафоваться на сумму до 5000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в изменении, внесенном Президентом Ильхамом Алиевым в Гражданский кодекс, Кодекс об административных проступках, а также в законы "О медиа" и "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Согласно изменению, за выпуск или распространение печатной продукции субъектом печатных медиа, осуществляющим деятельность без регистрации в реестре медиа, физические лица будут штрафоваться на сумму от 500 до 1000 манатов, должностные лица - от 1500 до 2500 манатов, а юридические лица - от 3000 до 5000 манатов.

В указанной статье Кодекса под распространителем понимается физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение и продажу издательской продукции на основании договора с издательством (издателем) или иных законных оснований.

Глава государства подписал указ о реализации соответствующего закона.