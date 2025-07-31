https://news.day.az/world/1771369.html

В Армении произошло землетрясение

В Армении произошло землетрясение магнитудой 3,0. Как передает Day.Az, об этом сообщает Служба сейсмической защиты МЧС Армении. Согласно информации, толчки были зафиксированы в 6 километрах к северо-востоку от города Мартуни в Гегаркуникской области. Землетрясение ощущалось в Мартуни и селах Дзорагуз, Личк и Вардадзор силой 2-3 балла.