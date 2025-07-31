"Сабах" вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций

В Баку завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между азербайджанским клубом "Сабах" и молдавской командой "Петрокуб".

Как передает Day.Az, матч, состоявшийся на арене "Банк Республика", завершился победой представителя Азербайджана со счетом 4:1.

Голы за "Сабах" забили Джой Лэнс Микелс (3 гола) и Павол Шафранко.

"Сабах", обыгравший в первой игре "Петрокуб" со счетом 2:0, вышел в третий квалификационный раунд.

Отметим, что в следующем раунде "Сабах" встретится с проигравшим пары "Левски" (Болгария) - "Брага" (Португалия).